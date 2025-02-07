У США розпускають оперативну групу, яка боролася з російськими олігархами

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Міністерство юстиції США під керівництвом президента Дональда Трампа припиняє роботу оперативної групи Task Force KleptoCaptur, яка шукала докази для запровадження санкцій проти російських олігархів.

Про це пише Reuters.

У записці генеральної прокурорки Пем Бонді, опублікованій у її перший день на посаді, йдеться, що Task Force KleptoCaptur тепер зосередиться на боротьбі з наркокартелями та міжнародними бандами.

«Ця політика вимагає фундаментальної зміни мислення та підходу», — написала Бонді в директиві й додала, що ресурси, які зараз виділяються на санкції і арешт активів олігархів, перенаправляють на протидію картелям.

Група Task Force KleptoCaptur запрацювала після початку повномасштабної російсько-української війни за часів адміністрації Джо Байдена і карала соратників Путіна, а також тих, хто допомагав обходити санкції і порушувати експортний контроль.

KleptoCaptur висунула обвинувачення проти Олега Дерипаски та Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, які належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Справи, які вже є в роботі групи, ймовірно, продовжать, але її діяльність більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції.