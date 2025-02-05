У парламенті Франції провалили дві спроби оголосити вотум недовіри уряду

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Національна асамблея Франції провалила два голосування за вотум недовіри уряду на чолі з премʼєром Франсуа Байру.

Про це повідомляє BMF TV.

Обидві пропозиції подали ультраліві з «Нескореної Франції». Перший вотум стосувався основного тексту бюджету. За його оголошення проголосували тільки 128 народних депутатів з 289 необхідних.

Таким чином, державний бюджет вважається прийнятим Національною асамблеєю, хоча і не був винесений на голосування — уряд застосував для його ухвалення спеціальну статтю Конституції. Остаточно бюджет мають затвердити в Сенаті (верхній палаті) 6 лютого.

Другий вотум стосувався ухвалення за допомогою цієї ж статті Конституції першої частини бюджету соціального забезпечення. Його підтримали лише 122 депутати, а ця частина бюджету тепер теж вважається ухваленою.

Що передувало

Після парламентських виборів у червні — липні Національна асамблея була розділена на три основні блоки: ліву коаліцію, відому як «Новий народний фронт», центристських союзників президента Емманюеля Макрона і ультраправу партію «Національне обʼєднання». Жоден з блоків не отримав абсолютної більшості.

У вересні Макрон попросив тодішнього премʼєра Мішеля Барньє сформувати уряд, в якому домінуватимуть республіканці та центристи. Барньє до останнього вів переговори з «Національним обʼєднанням» і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Однак французькі ультраправі назвали їх недостатніми.

Опозиція ініціювала голосування за вотум недовіри уряду Барньє після того, як він вирішив провести законопроєкт про бюджет соціального страхування на 2025 рік (який передбачав значну економію бюджету, зокрема підвищенням податків) в обхід голосування депутатів. Опозиційні сили були незгодні з цим законопроєктом.

Національна асамблея, нижня палата парламенту Франції, 4 грудня проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

23 грудня у Франції утворили новий уряд, який очолив Франсуа Байру.