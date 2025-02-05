Працівники комунальних служб зможуть отримати бронювання — Зеленський увів в дію рішення РНБО

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Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати бронювання від мобілізації.

Президент Володимир Зеленський увів в дію відповідне рішення РНБО.

Забронювати можна буде не більше ніж 75% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників таких компаній.

Крім того, цим рішенням уряду доручили вдосконалити критерії, за якими підприємства відносять до критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

Правила бронювання від мобілізації

У листопаді 2024 року уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації та критерії, за якими підприємства визнають критичними. Вони почали діяти з 1 грудня.

Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора став зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом. Нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше за 2,5 мінімальної зарплати. Цьогоріч мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень.

Також всі бронювання тепер проходитимуть через «Дію». Кожного місяця там моніторитимуть підприємства та організації, щоб вони відповідали всім критеріям.

Для тих, у кого є відстрочка, діє перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цього часу всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників за новими умовами.