Вибух біля ТЦК у Камʼянці-Подільському: загинула людина, яка нібито хотіла передати речі військовому

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Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському є одна жертва. Ця людина прийшла начебто з метою передати речі військовослужбовцю.

Про це розповів мер міста Михайло Посітко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, травми, несумісні з життям отримала людина, яка скоїла злочин. Вибух пролунав саме під час передачі цих речей одному з присутніх.

«Серед чотирьох постраждалих — двоє лікарів, які працювали у ВЛК, [вони] у середньому стані тяжкості. Постраждали також перехожий і військовий. Ситуація контрольована, збираються всі дані», — прокоментував Посітко.

Голова Національної поліції Іван Вигівський підтвердив, що жертвою інциденту стала людина, яка пронесла у військкомат вибуховий пристрій. Від початку цього року відомо вже про девʼять подібних випадків, три з них стосуються замаху на вбивство правоохоронців, додав Вигівський.

«Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони», — сказав очільник Нацполіції на брифінгу.