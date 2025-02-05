Вибух біля ТЦК у Камʼянці-Подільському: загинула людина, яка нібито хотіла передати речі військовому
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Внаслідок вибуху біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському є одна жертва. Ця людина прийшла начебто з метою передати речі військовослужбовцю.
Про це розповів мер міста Михайло Посітко в ефірі національного телемарафону.
За його словами, травми, несумісні з життям отримала людина, яка скоїла злочин. Вибух пролунав саме під час передачі цих речей одному з присутніх.
«Серед чотирьох постраждалих — двоє лікарів, які працювали у ВЛК, [вони] у середньому стані тяжкості. Постраждали також перехожий і військовий. Ситуація контрольована, збираються всі дані», — прокоментував Посітко.
Голова Національної поліції Іван Вигівський підтвердив, що жертвою інциденту стала людина, яка пронесла у військкомат вибуховий пристрій. Від початку цього року відомо вже про девʼять подібних випадків, три з них стосуються замаху на вбивство правоохоронців, додав Вигівський.
«Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони», — сказав очільник Нацполіції на брифінгу.
- 1 лютого вибух стався в Рівненському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Загинув сам зловмисник, ще шестеро людей постраждали. За матеріалами СБУ, для теракту спецслужби РФ завербували мешканця Житомирщини.
- Увечері 2 лютого подібний інцидент стався біля будівлі ТЦК та СП в місті Павлоград у Дніпропетровській області.
- Днями Служба безпеки затримала двох чоловіків — правоохоронці вважають, що вони готували диверсію біля райуправління поліції в Рівному.