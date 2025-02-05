У Кам’янці-Подільському стався вибух біля будівлі ТЦК

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У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині вдень 5 лютого пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП.

Про це повідомляє Національна поліція Хмельницької області.

Інцидент стався близько 13:00. На місці працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУ Нацполіції в Хмельницькій області. Причини та обставини вибуху встановлюють.

Поліція Хмельницької області

Інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська розповіла «Суспільному», що, попередньо, загинув один чоловік, ще четверо — травмовані. За даними комунікаційниці, жертва — це людина, яка вчинила підрив.

Вибух підтвердила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП. Там закликали не поширювати фейки та чекати офіційних заяв.