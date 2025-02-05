В Україні вперше позбавили водійських прав за порушення правил військового обліку

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В Україні вперше суд за позовом ТЦК позбавив чоловіка водійських прав через порушення правил військового обліку. Він не отримає посвідчення назад, допоки не виконає вимоги територіального центру комплектування або ж коли цю вимогу відкличуть.

Про це повідомив «Опендатабот».

Рішення виніс Кузнецовський міський суд Рівненської області — мешканець обласні не уточнив свої військово-облікові дані у встановлений термін.

Наразі в судовому реєстрі «Бабуся» є щонайменше 41 судова справа, повʼязана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку, однак у більшості випадків суди повертають справи назад. Так відбувається, бо є проблеми з оформленням позовів, зокрема з несплатою ТЦК судового збору.

«ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно збільшаться й шанси на успіх в судах», — прокоментувала адвокатка Валентина Слободянюк.

У Єдиному державному реєстрі боржників відкриті понад 25 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Нові правила запрацювали з 18 травня, коли набув чинності закон про мобілізацію № 10449. «Бабель» детально розповідав та пояснював, що він передбачає.