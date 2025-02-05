СБУ затримала підозрюваних у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді

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Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді 2 лютого. Правоохоронці називають їх агентами російських спецслужб.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, фігуранти підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля будівлі ТЦК у Павлограді, через що постраждав 24-річний військовослужбовець. Вибухівку начинили цвяхами та гайками, щоб збільшити дію ураження під час детонації.

Підозрюваних затримали у Дніпрі та Одеській області. Їм від 21 до 22 років. Чоловіки шукали «легкі» заробітки на телеграм-каналах, де їх дистанційно завербували представники російських спецслужб.

За інструкцією від куратора один із фігурантів — мешканець Павлограда — самостійно зробив вибухівку і заховав її у схроні поблизу свого дому. Тим часом мешканці Одещини приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки і забрали пакет із вибухівкою, щоб закласти її біля будівлі ТЦК. Навпроти вони встановили приховану камеру відеоспостереження, щоб та зафіксувала наслідки теракту.

У СБУ пишуть, що російські куратори дистанційно активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.

Усім трьом фігурантам повідомили про підозру в теракті. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.