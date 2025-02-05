ЦРУ запропонувало всім працівникам звільнитися й отримати компенсацію

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Керівництво Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) запропонувало своїм співробітникам звільнитися та отримати зарплату та пільги за вісім місяців.

Про це пише The Wall Street Journal.

Це спроба привести відомство у відповідність до пріоритетів президента Дональда Трампа, серед яких — боротьба з мексиканськими наркокартелями і протистояння з Китаєм.

Наприкінці січня аналогічна пропозиція надійшла цивільним держслужбовцям федерального рівня. Але ЦРУ, імовірно, перше розвідувальне відомство, на яке поширили цю ініціативу.

Помічник директора ЦРУ Джон Реткліфф каже, що відомство призупиняє наймання нових співробітників, хоча деякі з них уже отримали попередні пропозиції про роботу. Частину з них можуть відкликати, якщо у кандидатів не буде відповідного досвіду для нових цілей ЦРУ — боротьби з Китаєм та «торговельної війни».

Пропозиція адміністрації Трампа про звільнення в обмін на компенсації наразі не викликала великого інтересу серед держслужбовців. Поки що понад 20 тисяч федеральних чиновників уряду США (близько 1% держслужбовців) погодилися покинути свої посади, зазначає Bloomberg. Головні питання — чи зможуть вони швидко влаштуватися на нову роботу або повернутися до роботи держслужбовця за іншої адміністрації США.

Протягом десятиліть після свого створення робота ЦРУ зосереджувалась на суперництві Америки з Радянським Союзом. Після терактів 11 вересня агентство доклало зусиль для боротьби з міжнародним тероризмом. Але останніми роками ЦРУ зосередилося на Китаї — його вважають найбільшою довгостроковою загрозою для США.