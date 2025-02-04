Зеленський: На війні з Росією загинули понад 45 тисяч українських військових

Новини

У війні проти Росії загинули 45 100 українських військових, ще 390 тисяч отримали поранення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

При цьому він зазначив, що реальна кількість поранених менша, оскільки до статистики ввійшли й ті, хто був поранений, повернувся на поле бою і знову отримав поранення.

Щодо російських втрат, за словами Зеленського, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових вбитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила пораненими і вбитими майже 843 тисячі військових.