Зеленський: Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на ЗАЕС

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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Росія захопила в заручники двох українських енергетиків, які працювали на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

«Є новина, у мене був брифінг з паном Котіним. Росія взяла в заручники двох енергетиків, які працювали на ЗАЕС. Вони кинуті за ґрати, тому що начебто у них був якийсь український контент і їхні телефони. І для нас дуже важливо повернути їх з полону», — сказав Зеленський на зустрічі з представниками МАГАТЕ.

Він також розповів, що незабаром на ЗАЕС очікують ротацію представників місії МАГАТЕ, але цього разу з цим виникли складнощі: є певна точка ротації, а українські війська деокупували міст і тепер з РФ виникли суперечки, де її проводити.

За словами Зеленського, питання ЗАЕС порушать на перших же дипломатичних перемовинах з РФ. Він наголосив, що зараз через відсутність українського менеджменту атомна станція не працює і деградує.