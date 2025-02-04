Ryanair хоче відкрити понад 20 маршрутів до України після закінчення війни

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Adrián Chapela / Flickr

Авіаперевізник Ryanair розробляє план відновлення польотів в Україну на тлі сподівань на те, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з РФ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Виконавчий директор компанії Майкл ОʼЛірі каже, що Ryanair готує стратегію, яка дозволить відновити польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення бойових дій.

Це передбачає відкриття приблизно 24 маршрути до Києва і Львова. Очікується, що пропускна спроможність буде забезпечена завдяки перенаправленню літаків, які базуються в аеропортах Станстед у Великій Британії та Орлі у Франції.

ОʼЛірі додав, що офіційного припинення бойових дій для поновлення рейсів вимагає Агентство з авіаційної безпеки Євросоюзу (EASA).

Київ і Львів «готові до запуску», а інфраструктуру щотижня перевіряють на працездатність, каже керівник Ryanair. Відновлення авіасполучення з Одесою та Херсоном займе більше часу через сильні пошкодження внаслідок обстрілів.