Через балістичний удар по Ізюму загинули 5 людей, десятки постраждали

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Збройні сили Росії 4 лютого вдарили по Ізюму на Харківщині балістичною ракетою. У місті вже завершили пошуково-рятувальну операцію — через атаку загинули пʼять людей, ще 43 людини постраждали. Оновлення: кількість постраждалих зросла до 55.

Про це повідомили Офіс генпрокурора, ДСНС і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, російські окупанти влучили ракетою 9М723 з ОТРК «Іскандер-М» по центру Ізюму, а саме в будівлю міської ради. Поблизу розташовані багато держвідомств, зокрема податкова, ЦНАП, управління соцзахисту, а ще — житлові будинки.

Пошкоджені адмінбудівлі та 170 квартир. Зараз фахівці проводять поквартирний обхід: визначають, кому потрібно тимчасове житло, кому зашивати вікна. Готують будівельні матеріали для роботи.

Серед 43 постраждалих — троє дітей. До лікарень госпіталізували 24 людини, є люди у важкому стані.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину Росії, який призвів до загибелі людей.

За хвилину до удару по місту (близько 11:35) Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголосили повітряну тривогу.