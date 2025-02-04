NYT: Іран вивчає прискорений спосіб виробництва ядерної зброї
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Reuters / «Бабель»
Іран шукає способи скоротити цикл виробництва ядерної зброї на випадок, якщо Тегеран захоче нею обзавестися.
Про це пише газета The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.
Нові розвіддані зібрали в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передали команді національної безпеки нового президента США Дональда Трампа.
Якщо Іран ухвалить політичне рішення виробляти ядерну зброю просто зараз, його запасів урану вистачить на чотири-пʼять боєголовок. Збагатити уран до збройового рівня Тегеран міг би протягом кількох днів. Але далі виробництво боєголовки, яку можна було б змонтувати на балістичну ракету, зайняло б від року до півтора, наводить NYT оцінки американських та ізраїльських чиновників.
Однак секретна група вчених шукає спосіб скоротити швидкість виробництва до кількох місяців. Швидко виготовлена боєголовка не була б такою ж сучасною і складною, але дала б змогу Ірану провести ядерні випробування і заявити про себе як про ядерну державу.
Американські посадовці продовжують вірити в те, що Іран і його верховний лідер аятолла Алі Хаменеї не ухвалювали рішення про розробку зброї. Але нові розвіддані свідчать, що військові Ірану всерйоз вивчають нові варіанти стримування американської або ізраїльської атаки. Проксі Тегерану — угруповання ХАМАС і «Хезболла» — зазнали поразки, а Іран не зміг пробити повітряний щит Ізраїлю.
Тегеран заперечує існування ядерної програми. NYT зазначає, що цивільна влада може навіть не знати про неї, оскільки не контролює військових і Корпусу вартових ісламської революції.
За даними NYT, президент США Трамп і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорять ядерну програму Ірану на зустрічі 4 лютого. Газета зазначає, що ізраїльський лідер кілька років «був на межі того, щоб віддати наказ про удар по ядерних обʼєктах Ірану».
- Виробництво урану Тегеран відновив після того, як у 2018 році Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну оголосив про вихід США з угоди щодо ядерної програми, укладеної в 2015 році. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася». Наприкінці грудня 2023 року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану (для виробництва ядерної зброї необхідний збагачений до 90% і вище уран).