CBS News: USAID обʼєднають з Держдепартаментом США

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) обʼєднають з Держдепартаментом США, воно продовжить надавати гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на трьох американських чиновників.

Але у відомстві планують значно скоротити робочу силу. За даними CNN, йдеться про скорочення до 70%. Зараз Трамп призначив очільником USAID чинного держсекретаря США Марко Рубіо. Останній це також підтвердив.

«Наша мета полягала в тому, щоб піти і узгодити нашу іноземну допомогу з національними інтересами. Але якщо ви йдете до місії за місією та посольством за посольством по всьому світу, ви часто виявите, що в багатьох випадках USAID бере участь у програмах, які суперечать тому, що ми намагаємося зробити в нашій національній стратегії з цією країною або з цим регіоном. Це не може продовжуватися», — сказав Рубіо.

Водночас, за його словами, є речі, які «ми повинні продовжувати робити, і ми будемо продовжувати робити» через USAID.

Деякі демократи надіслали листа Марко Рубіо, в якому заявили, що обʼєднання USAID з Держдепартаментом має схвалити Конгрес. Вони наголосили, що відомство відокремлене, зокрема, для того, щоб швидко розгортати іноземну допомогу США.

Демократи також вимагають пояснити ситуацію, коли люди, які ідентифікували себе як працівників Департаменту ефективності уряду (DOGE), отримали доступ до головної штаб-квартири USAID, даних американських громадян і секретних приміщень. Вони кажуть, що цей факт непокоїть їх в контексті національної безпеки США.

«Ми просимо негайного оновлення щодо доступу до штаб-квартири USAID, включаючи те, чи були люди, які отримали доступ до штаб-квартири, уповноважені бути там і ким, чи всі люди, які отримали доступ до секретних приміщень, мають активні допуски до безпеки на відповідному рівні, чому вони прагнули отримати доступ, чи порушили будь-які персональні дані американських громадян, і чи проводять будь-яку перевірку щодо потенційного несанкціонованого доступу до конфіденційної кадрової інформації та секретних матеріалів», — йдеться в заяві до держсекретаря.

CNN із посиланням на джерела пише, що двох високопоставлених працівників USAID 1 лютого відправили в неоплачувану відпустку після того, як вони спробували відмовити посадовцям із очолюваного Маском департаменту в доступі до систем USAID. За словами співрозмовників CNN, співробітники DOGE хотіли проникнути в штаб-квартиру USAID у Вашингтоні й отримати доступ до систем безпеки агентства та секретної інформації.

Саме через цей інцидент штаб-квартиру відомства закрили в понеділок, 3 лютого, пише CBS News з посиланням на джерела.

Напередодні Мільярдер Ілон Маск, який зараз очолює Міністерство ефективності уряду США (DOGE), заявив, що USAID треба закрити. Він сказав, що Дональд Трамп погоджується, що це треба зробити. Але не всі головні радники президента США підтримали це рішення, пише CBS News.

USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому: від здоров’я жінок у зонах конфлікту до доступу до чистої води, лікування ВІЛ/СНІДу, енергетичної безпеки та боротьби з корупцією. Агентство надало 42% усієї гуманітарної допомоги, яку відстежувала ООН у 2024 році.