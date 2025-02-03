Трамп відтермінує підвищене мито на мексиканські товари

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Президент США Дональд Трамп відтермінує нове підвищене мито на товари з Мексики на місяць. Напередодні, 2 лютого, він підписав указ, який встановлює 25% мита на імпорт мексиканських товарів.

Про це Трамп написав після розмови з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Лідери держав домовилися, що Мексика відправить на кордон зі Штатами 10 тисяч військових, які насамперед зупинятимуть потік фентанілу та нелегальних мігрантів у США.

Протягом місяця дії відтермінування Вашингтон і Мехіко проведуть переговори під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента і міністра торгівлі Говарда Лутніка, а також високопоставлених представників Мексики.

«Я з нетерпінням чекаю участі в цих переговорах із президенткою Шейнбаум, бо ми намагатимемося досягти «угоди» між нашими двома країнами», — резюмував Трамп.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум назвала цю домовленість «хорошою угодою». Вона розповіла, що Мексика зосередиться на розширенні плану імпортозаміщення («Плану Мексики»). Йдеться про обмеження імпорту з таких країн, як Китай, початок виробництва цих товарів у Мексиці та зміцнення мексиканської промисловості. Шейнбаум називає метою плану відродити етикетку «Зроблено в Мексиці» на різних продуктах.