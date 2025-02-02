Біля будівлі Павлоградського ТЦК та СП пролунав вибух

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Біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Павлоград у Дніпропетровській області ввечері 2 лютого стався вибух.

Про це повідомляє Нацполіція.

Правоохоронців сповістили про інцидент близько 18:40. На місце події негайно виїхали співробітники поліції. За попередніми даними, унаслідок вибуху невстановленого предмета постраждав один чоловік.

Пізніше у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП поінформували, що поранений у легкому стані. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини вибуху. Військкомат співпрацює з поліцією, щоб якнайшвидше з’ясувати всі деталі.