Удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 12
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку в Полтаві 1 лютого зросла до 12. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Про це повідомили в ДСНС.
Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких чотири дитини. Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 людям.
На місці тривають аварійно-рятувальні роботи. Задіяні кінологи ДСНС з підготовленими пошуковими собаками. У розборі завалів беруть участь рятувальники, поліцейські й усі небайдужі. З постраждалими працюють медики.
Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.
- У ніч на 1 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Випустила загалом 165 цілей.