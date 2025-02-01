Через ракетний удар по Полтаві загинули 10 людей — розбір завалів триває

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Кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку в Полтаві 1 лютого зросла до девʼяти. Оновлення: станом на 22:40 відомо про десятьох жертв. Розбір завалів пʼятиповерхівки триває.

Про це повідомили в ДСНС.

Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких — чотири дитини. Вдалося врятувати 22 людей. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 людям.

У Полтавській обласній адміністрації написали, що на місці удару працюють понад 480 рятувальників, силовиків і комунальників. До роботи залучили майже 100 одиниць техніки. Також приїхали рятувальники з Черкащини і Сумщини.

На Полтавщині оголосили триденну жалобу за загиблими через російську атаку по місту. У ці дні приспустять прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Прокуратура й Служба безпеки України розслідують черговий російський воєнний злочин.