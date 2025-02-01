У Сербії студенти знову вийшли на протести — блокують мости через Дунай

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Десятки тисяч людей вийшли на протест у сербському місті Нові-Сад і назвали його «Три місяці — три мости». Протестувальники блокують мости через річку Дунай, відзначаючи три місяці після обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі, через що загинули 15 людей.

Про це передає балканська служба «Радіо Свобода».

Тисячі студентів і містян на три години перекрили Варадінський і Жежельський мости, а згодом зібралися на мосту Свободи, який планують блокувати до 15:00 наступного дня, 2 лютого.

Протестувальники вважають причиною обвалу корупцію в уряді й у великому інфраструктурному проєкті, коли реконструювали залізничний вокзал у Нові-Саду. Це також стало символом більш широкого невдоволення станом верховенства права в Сербії.

Сербська прокуратура висунула звинувачення проти 13 людей у справі про обвал, зокрема проти колишнього міністра будівництва Горана Весіча (якого вже звільнили з-під варти) і кількох державних чиновників.

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив студентів та інших протестувальників у тому, що вони нібито працюють на іноземні спецслужби, аби усунути його від влади, але водночас він запропонував поступки та переговори.

Політик заявив, що виконав усі вимоги протестувальників — триває публікація документації про реконструкцію залізничного вокзалу в Нові-Саду, він готовий помилувати всіх студентів і викладачів, проти яких відкрили кримінальні провадження, уже порушив провадження проти 37 людей за напади на студентів, викладачів і громадян на мітингах. Також Сербія готова підвищити зарплати вчителям, знизити на 50% плату за навчання і збільшити бюджет на вищу освіту на 20%.

«Коли хтось подумає, що буде застосовувати насильство, щоб захопити владу, держава діятиме як держава, як і скрізь у світі», — заявив він під час суботнього протесту 1 лютого.

На тлі протестів премʼєр-міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку. Утім студенти й громадяни вимагають також відставки Александра Вучича та його правлячої Сербської прогресивної партії, до якої входить і Вучевич.