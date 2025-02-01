У Рівненському ТЦК та СП пролунав вибух — загинула людина

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У Рівненському Територіальному центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пролунав вибух. На місці загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Вибух стався о 16:15 у приміщенні ТЦК. Зараз там працюють поліція, СБУ та інші екстрені служби. Детальнішу інформацію пообіцяли надати згодом.

У пресслужбі Рівненського обласного ТЦК та СП зреагували на ситуацію і написали, що правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Зараз зʼясовують інформацію про постраждалих і причини вибуху. Територію центру комплектування оточили.

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