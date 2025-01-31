В Україні введуть термін «громада-форпост» для прифронтових населених пунктів. Навіщо

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Донецька обласна прокуратура

Уряд запустить експериментальний проєкт і введе поняття «громада-форпост» для тих громад, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту та кордону з Росією.

Про це під час засідання Кабміну 31 січня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так уряд хоче, щоб більше тилових громад долучалися до підтримки громад-форпостів. Це втілюватимуть у життя, укладаючи спеціальні угоди, за якими надаватимуть гуманітарну, соціальну, медичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу.

Шмигаль зазначив, що це рішення продовжує політику єдності і взаємодопомоги та нагадав, що цього року сформовано Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад «Пліч-о-пліч».

«Підтримувати один одного в складні часи — це важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад», — зазначив український премʼєр.