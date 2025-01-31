Bloomberg: США розслідують, чи отримала DeepSeek чипи Nvidia через посередників у Сінгапурі

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Чиновники Білого дому та ФБР зʼясовують, чи купував китайський стартап DeepSeek передові напівпровідники Nvidia через третіх осіб у Сінгапурі в обхід американських обмежень.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела.

Nvidia заявила, що вимагає від своїх партнерів дотримання всіх законів і реагує на будь-які порушення. Раніше цього тижня компанія повідомила, що не вважає, що DeepSeek порушила обмеження США.

Говард Лутнік, обраний президентом Дональдом Трампом на посаду глави Міністерства торгівлі, припустив у середу, що DeepSeek ухилявся від експортного контролю США.

«Вони купили величезну кількість чипів Nvidia, знайшли спосіб обійти обмеження, і тепер вони використовують їх у своїй AI-моделі DeepSeek. Це має припинитися. Якщо вони хочуть з нами змагатися, нехай роблять це чесно, а не використовуючи наші технології. Я буду жорстко контролювати це питання», — сказав він у Сенаті.

DeepSeek R1, випущений цього місяця в китайському Ханчжоу, здатний імітувати людське мислення, що може стати загрозою для ринку, яким наразі домінують OpenAI та американські компанії. Це вже спричинило обвалу ринку на $1 трлн.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чатбот скоїли масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чатботу на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.