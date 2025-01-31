У «Дії» відновив роботу сервіс «єМалятко»

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У застосунку «Дія» знову запрацював сервіс «єМалятко». Його роботу зупинили після російської кібератаки на українські реєстри у грудні 2024 року.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Федоров зауважив, що завдяки «єМалятко» молоді батьки отримують девʼять найважливіших послуг за однією заявою: реєструють народження, одержують допомогу, присвоюють УНЗР та РНОКПП тощо.

Сервіс «єМалятко» — комплексна послуга для батьків новонароджених, яку запустили на постійній основі в серпні 2023-го. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10 державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини.

Кібератака на реєстри

Масована атака на ресурси Міністерства юстиції України сталася 19 грудня 2024 року. Це одна з наймасштабніших атак ворога за останній час. Зловмисники планували порушити роботу критично важливої інфраструктури.

Роботу всіх реєстрів призупинили з міркувань безпеки. СБУ відкрила провадження за статтею 438 ККУ — порушення законів і звичаїв війни. Як основну розглядають версію про причетність до кібератаки хакерського угруповання ГРУ Росії. Представники СБУ досліджують, чи не стався витік даних.

Голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко вважає, що кібератаку на Мінʼюст могли здійснити за допомогою фішингу або підкупу працівників, які мали доступ до реєстрів. 20 січня 2025 року всі держреєстри відновили роботу після російської кібератаки.