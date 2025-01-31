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Пораненим військовим цьогоріч видаватимуть «Пакунок пораненого» — уряд затвердив постанову

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Цього року пораненим українським військовослужбовцям почнуть видавати «Пакунок пораненого» — він міститиме комплект адаптивного одягу і засобів особистої гігієни. Уряд затвердив відповідну постанову, яку розробило Міністерство оборони України.

Про це йдеться на сайті оборонного відомства.

Пакунок видаватимуть пораненим і хворим військовослужбовцям, поліцейським, а також посадовцям рядового і начальницького складу служби цивільного захисту.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що «Пакунок пораненого» допоможе почуватися комфортніше, оскільки він покриває базові потреби людини в перші дні після госпіталізації. До того ж адаптивний одяг розробили так, щоб він був функціональним «навіть у складних обставинах», зокрема врахували потреби поранених і людей, які мають обмежену рухливість.

Такий одяг легше одягати – він оснащений спеціальними застібками, що дозволяють робити це без надмірних зусиль. Тут є бокові застібки, а також вільний крій, розширені рукави та штанини, регульований пояс і кишені. Усе це виготовляють з мʼяких і еластичних бавовняних матеріалів, які не тиснуть на тіло і дозволяють вільно рухатися.

Дизайн адаптивного одягу дозволяє пораненим і хворим вдягатися самостійно, це підвищує їхню незалежність і покращує самооцінку, зазначили в Міноборони.

Ось що буде в «Пакунку пораненого»:

Список гігієнічного набору:

До жіночого набору додаватимуть наступні гігієнічні засоби:

Окремо враховані для лежачих хворих і хворих з обмеженими можливостями: