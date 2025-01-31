Україна отримає від Великої Британії £2 мільярди на ППО — уряд ратифікував угоду
- Автор:
- Оля Березюк
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Велика Британія надасть Україні до £2 мільярдів на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до ППО.
Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.
Уряд сьогодні схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.
Ця угода також передбачає кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. Такі бази будуть розміщуватись і в Україні.
- 16 січня Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство. Вона передбачає, зокрема, що Британія допомагатиме Україні з покупкою літаків та інвестуватиме в українське оборонне виробництво.
- Того ж дня британський премʼєр Кір Стармер сказав, що Лондон протягом кількох тижнів передасть Києву більше артилерії. Крім того, союзники поставлять нову систему протиповітряної оборони.