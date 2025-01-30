Британець встановив світовий рекорд, відвідавши 42 музеї менш ніж за 12 годин
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Книга рекордів Гіннеса
Британець Бен Мелхем встановив світовий рекорд, відвідавши 42 музеї менш ніж за 12 годин.
Про це пише CNN.
У жовтні 2024 року Мелхем приїхав у Лондон. Він почав свою подорож о 9:03 ранку з музею Королівського фармацевтичного товариства в східному Лондоні та завершив її в Королівській академії мистецтв у центрі Лондона о 19:58.
За цей час він відвідав ще близько 40 музеїв. Почав із всесвітньо відомих пам’яток — Музею природознавства, Лондонського Тауера і Британського музею, і закінчив малесеньким музеєм сера Джона Соуна.
Мелхем каже, що він захотів встановити рекорд після того, як прочитав Книгу рекордів Гіннеса зі своїми дітьми. А ті закликали його перетворити слова на діло.
«Лондонські музеї містять мільйони експонатів. Кожен з них може повʼязати вас із певним часом, конкретною людиною чи дивом природи», — вважає Мелхем.
Тепер Мелхем сподівається побити світовий рекорд за кількістю відвідуваних музеїв протягом одного року. Станом на минулий тиждень він відвідав 85 музеїв