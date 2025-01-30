Італія заблокувала китайський чатбот DeepSeek

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Італійський регулятор заблокував китайський застосунок зі вбудованим штучним інтелектом DeepSeek.

Про це повідомив місцевий регулятор Garante.

Термінове розпорядження негайно вступило в силу, аби захистити персональні дані італійців.

Це рішення ухвалили за два дні після того, як Італія надіслала запит про те, як DeepSeek використовує персональні дані користувачів. Місцевий регулятор спитав, які дані збираються, для чого і чи зберігаються вони в Китаї. Однак відповідь китайської компанії визнали «абсолютно недостатньою». Ті повідомили, що не працюють в Італії і що європейське законодавство на них не поширюється.

Уже з 29 січня додаток DeepSeek зник із цифрових магазинів в Італії. Вебверсія, однак, залишалась доступною — вона доступна й зараз.

Італійське видання la Repubblica пише, що на головній сторінці DeepSeek вказано: персональні дані користувачів зберігають на серверах у Китаї, вміст чатів із ботом можуть використати для навчання його алгоритмів, а сервісом не варто користуватися дітям до 14 років. Однак італійський регулятор вимагав додаткових деталей, яких не отримав.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чатбот скоїли масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.