Авіакатастрофа в США. Трамп каже, що в аварії ніхто не вижив, рятувальники знайшли 28 тіл
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявив, що в авіакатастрофі над Вашингтоном, де зіткнулися пасажирський літак і військовий гелікоптер, ніхто не вижив.
Про це він сказав на пресконференції в Білому домі, передає CNN.
Відомо, що на борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines було 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. У гелікоптері Sikorsky H-60, що мав тренувальний виліт, — троє військових.
За останніми даними, на місці трагедії рятувальники знайшли 28 тіл загиблих.
Серед загиблих — 14 фігуристів, які поверталися додому з національного табору розвитку у Вічіті, штат Канзас. Про це в коментарі NBC News сказав Даг Зегібе, генеральний директор The Skating Club of Boston.
З них шестеро були з The Skating Club of Boston — двоє тренерів, двоє спортсменів-підлітків і матері спортсменів. Тренерами були російські фігуристи Вадим Наумов і Євгенія Шишкова — вони 1994 року виграли чемпіонат світу в парному катанні, але з 1998 року жили в США.
Трамп додав, що причина зіткнення наразі невідома, однак Білий дім має «кілька дуже сильних думок та ідей» з цього приводу.
- Пасажирський літак Bombardier CRJ700 зіткнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 над Вашингтоном близько 21:00 29 січня за місцевим часом. Це сталося, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана. Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини.