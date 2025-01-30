У транспорті Києва оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання

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«Суспільне»

У Києві о 9:00 оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання у громадському транспорті, на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Про це повідомила Київська міська рада.

Також хвилину мовчання оголошуватимуть на рекламних носіях і через мобільний застосунок «Київ Цифровий».

Рішення схвалили 78 депутатів ради. Це сприятиме єдності громади та вшануванню пам’яті загиблих, вважають депутати.

Закладам і організаціям рекомендують призупиняти роботу на хвилину мовчання, якщо це можливо — ящо не діє безперервний режим роботи або немає необхідності невідкладних заходів. Якщо під час хвилини мовчання лунатиме сигнал повітряної тривоги, то людей про це сповіщатимуть першочергово.