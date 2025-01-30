У Словаччині затримали українця через «підготовку держперевороту»

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Поліція Словаччини затримала громадянина України, якого підозрюють у нібито підготовці до державного перевороту в країні.

Про це пишуть словацькі видання Dennik N та Aktuality.

Голова поліції Словаччини Яна Машкарова заявила, що затриманий українець перебуває в управлінні Прикордонної поліції у справах іноземців Словаччини. Машкарова не уточнила, чи був затриманий у міжнародному розшуку та чи діяв він спільно з кимось.

Очільник Комітету з питань безпеки Словаччини Ріхард Глюк заявив, що чекає на додаткову інформацію від Міністерства внутрішніх справ. На його думку, «одна людина, напевно, не могла цього зробити [організувати держпереворот]». Глюк також сказав, що депортація в Україну була б для затриманого українця «найбільшим покаранням», оскільки його там «затримають і відправлять в армію».

Депутат від словацької опозиції Юрай Крупа вважає, що справа може бути сфабрикованою. І що якби наміри затриманого українця організувати державний переворот у країні були правдиві, то він мав би діяти не сам і «надсекретно». Крупа також підкреслив, що Словаччина повинна співпрацювати з Україною щодо цього питання, якщо вважає себе «дружньою державою».

Наразі Міністерство закордонних справ України не коментувало затримання українця в Словаччині.

Напередодні Словаччина викликала українського посла через критику премʼєра Роберта Фіцо. Країна розкритикувала заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Фіцо займається «піаром та брехнею», а ще звинувачує його у звʼязках із Москвою.