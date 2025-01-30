Дрони, ракети і катери. Швеція передасть Україні пакет допомоги на $1,2 мільярда

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Швеція передасть Україні найбільший пакет допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон ($1,23 мільярда).

Про це повідомив міністр оборони Пал Йонсон.

За словами Йонсона, близько $90 мільйонів підуть на виробництво ракет дальнього радіусу дії та безпілотників. Серед іншої допомоги:

16 військових катерів Combat Boat 90 і 23 станції озброєння до них;

1 мільйон боєприпасів калібру 12,7 мм;

146 вантажівок;

1 500 протитанкових ракет TOW;

200 гранатометів AT4;

піхотне обладнання та обладанання радціаційного, хімічного і біологічного захисту.

Приблизно 45% від цієї суми, $534 мільйони, буде використано на нове виробництво в оборонній промисловості для ЗСУ. Ці кошти можуть бути спрямовані на пріоритетні потреби, такі як артилерія, ударні засоби дальнього радіусу дії та безпілотники.

Ще $58 мільйонів підуть на навчання та підготовку українських солдатів у 2025 році, а $71 мільйон — на ремонт і технічне обслуговування вже переданого Швецією обладнання, а також на транспорт і безпеку для логістики.

Близько $250 мільйонів буде спрямовано до різних міжнародних фондів. $178 мільйонів піде на данську модель, що має на меті знайти джерела фінансування для оборонно-промислової бази України.

Це 18-й пакет допомоги з моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.