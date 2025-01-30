Новини

Авіаудар по «Епіцентру» в Харкові. Ідентифіковано чотирьох генералів і полковника, які організували атаку

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Пʼятьом російським військовокомандувачам заочно повідомили про підозру за авіаудар по харківському «Епіцентру» у травні 2024 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних:

За даними слідства, командувач угруповання «Північ» доручив начштабу розробити пропозиції та план атаки по «Епіцентру». Начальник штабу 6 армії ВПС і ППО розрахував час, кількість літаків і авіаційних засобів ураження.

Командувач угруповання «Північ» ці пропозиції затвердив. Командувач 6 армії віддав наказ командиру 47 бомбардувального авіаполку організувати атаку по ТЦ з літаків Су-34, а той уже віддав відповідний наказ підпорядкованим йому льотчикам.

25 травня 2024 року близько 16:00 росіяни вдарили по «Епіцентру» в Харкові. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей були травмовані.

Причетним до атаки оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.