Авіаудар по «Епіцентру» в Харкові. Ідентифіковано чотирьох генералів і полковника, які організували атаку

Новини

Пʼятьом російським військовокомандувачам заочно повідомили про підозру за авіаудар по харківському «Епіцентру» у травні 2024 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Серед підозрюваних:

командувач угруповання «Північ» Збройних сил РФ генерал-полковник Олександр Лапін;

начальник штабу угруповання «Північ» генерал-лейтенант Валерій Солодчук;

командувача 6-ю армією Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони генерал-лейтенант Олег Маковецький;

начальник штабу 6-ї армії Військово-повітряних сил Росії генерал-майор Юрій Подоплєлов;

командир 47-го бомбардувального авіаційного полку 6-ї армії Військово-повітряних сил РФ полковник Олексій Лобода.

За даними слідства, командувач угруповання «Північ» доручив начштабу розробити пропозиції та план атаки по «Епіцентру». Начальник штабу 6 армії ВПС і ППО розрахував час, кількість літаків і авіаційних засобів ураження.

Командувач угруповання «Північ» ці пропозиції затвердив. Командувач 6 армії віддав наказ командиру 47 бомбардувального авіаполку організувати атаку по ТЦ з літаків Су-34, а той уже віддав відповідний наказ підпорядкованим йому льотчикам.

25 травня 2024 року близько 16:00 росіяни вдарили по «Епіцентру» в Харкові. Загинули 19 людей, серед них двоє дітей: 12-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Понад пів сотні людей були травмовані.

Причетним до атаки оголосили підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.