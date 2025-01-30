Авіаудар по багатоповерхівці в Сумах: кількість жертв зросла

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Кількість загиблих внаслідок авіаудару Росії по житловій багатоповерхівці в Сумах уночі 30 січня зросла до шести.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Рятувальники дістали з-під завалів десятиповерхового будинку тіла ще двох людей. Станом на 15:30 відомо, що окупанти вбили три подружжя: це 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік і його дружина 64 років, 61-річний чоловік і його 61-річна дружина.

Попередньо повідомлялося, що ворожий удар зруйнував 9 квартир і 12 балконів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни.

На місці події надзвичайники розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи, медики ДСНС та всі відповідні служби. До робіт також залучили два кінологічних розрахунки та спеціальну техніку для висотних робіт.