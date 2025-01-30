У Швеції застрелили іракця, який публічно палив Коран, — наступного дня йому мали винести вирок

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У Швеції застрелили іракського біженця та активіста антиісламської кампанії, який публічно спалював Коран, Салвана Моміки. Його тіло знайшли 29 січня, наступного дня йому мали винести вирок.

Про це пишуть видання SVT та Expressen.



Тіло Салвана Моміки з вогнепальним пораненням виявили в його квартирі в районі Ховше у місті Седертельє, що поряд зі Стокгольмом. Поліцію і швидку допомогу викликали до багатоквартирного будинку ввечері 29 січня. Поліція всю ніч проводила спецоперацію — уже затримали пʼятьох людей.

Моміка та його поплічник Салван Наджем мали отримати вирок у справі про спалювання копій Корану у 2023 році. Коли знайшли тіло Моміки, Наджем написав: «Я наступний».

«Оскільки підтвердили, що один з підсудних помер, вирок має бути скорегований з огляду на той факт, що неможливо винести вирок померлій особі», — пише окружний суд Стокгольму.

Під час вбивства Моміка міг вести пряму трансляцію в TikTok, тож деякі епізоди стрілянини, імовірно, потрапили на відео, пишуть медіа. Проте поліція наразі цього не підтвердила — там ще вивчають це питання.

Що передувало

Салван Моміка приїхав з Іраку до Швеції 2018 року, а влітку 2023-го вирішив кілька разів публічно спалити Коран. Так він протестував проти норм ісламу — після цього його звинуватили в розпалюванні расової ненависті.

Напруга у відносинах між Швецією та кількома країнами Близького Сходу зросла через протести влітку 2023 року. Іракські протестувальники двічі штурмували посольство Швеції в Багдаді в липні того ж року, а таліби заборонили будь-яку діяльність Швеції в Афганістані.

1 серпня 2023 року шведські медіа повідомили, що багато людей отримали текстові повідомлення із закликами помститися людям, які спалили священну книгу мусульман.

За словами прокурорів, розслідування встановило, що за цією операцією нібито стояла група під назвою Anzu Team. Вони сказали, що розслідування закрили через малу імовірність того, що підозрюваних вдасться притягнути до відповідальності. Прокуратура Швеції звинуватила розвідку Ірану в зламі оператора у 2023 році для надсилання повідомлень із закликами помститися протестувальникам, котрі спалили копії Корану того ж року.