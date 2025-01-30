Вночі Росія атакувала Україну 81 дроном, збили 37

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У ніч проти 30 січня росіяни били по Україні 81 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи ПС і Сил оборони України.

Станом на 09:00 збили 37 «шахедів» і дронів інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях. Ще 39 ворожих БпЛА-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок нападу постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Ворог уразив підприємства, житлові будинки та автівки. Дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. Попередньо, атака зруйнувала 9 квартир і 12 балконів. Є загиблі та постраждалі.

На Дніпропетровщині загасили масштабну пожежу, яка спалахнула через удар РФ по Синельниківському району. Знищена будівля ліцею, пошкоджені 22 приватні будинки, будинок культури, релігійна установа, адмінбудівля, пошта, магазин, підприємство. Зачепило лінію електропередачі.