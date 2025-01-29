Медіа написали про скасування заморозки федеральних програм допомоги США. У Трампа уточнили, що мова лише про один документ
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Бюджетний офіс президента США Дональда Трампа скасував наказ про заморожування витрат на федеральні гранти.
Про це пишуть AP, CNN, Washington Post.
Також кореспондент NBC News у Білому домі Пітер Александер опублікував сам указ.
«Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, звертайтеся до головного юрисконсульта свого агентства», — йдеться в документі.
Водночас незрозуміло, чи стосується це діяльності USAID та інших установ, важливих для проєктів в Україні.
Оновлено 20:48: Пізніше Александер опублікував коментар прессекретарки Білого дому Кароліни Левітт, яка заявила, що це не скасування федерального заморожування, а лише скасування меморандуму М-25-13.
«Офіс ефективного управління відкликав меморандум, щоб покласти край будь-якій плутанині щодо федеральної політики, створеної рішенням суду та недобросовісним висвітленням у засобах масової інформації. Видані президентом укази щодо перегляду фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися всіма установами та відомствами», — заявила вона.
Левітт додала, що «в найближчі тижні та місяці будуть продовжені дії виконавчої влади, спрямовані на припинення кричущого марнотратства федерального фінансування».
Що передувало
Сполучені Штати — найбільший у світі донор іноземної допомоги, хоч інші країни виділяють більшу частку своїх бюджетів. США забезпечують 4 з кожних 10 доларів, пожертвуваних на гуманітарну допомогу.
24 січня Державний департамент США розпорядився заморозити нове фінансування майже всіх програм зовнішньої допомоги США в межах прагнення президента Дональда Трампа «узгодити ці програми зі своїми зовнішньополітичними цілями».
26 січня «Суспільне» з посиланням на джерела написало, що Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала розпорядження призупинити всі проєкти й видатки на них. Офіційно в USAID ситуацію не коментували.
27 січня у США ухвалили меморандум M-25-13, який поставив на паузу фінансування гуманітарної допомоги США іншим країнам, зокрема Україні. Робилося це для «переоцінки та реорганізації» такої підтримки.
У внутрішній політиці призупинення фінансування стосувалося, зокрема, програм з різноманітності, рівності, інклюзивності та зеленої політики.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки, які зараз призупинені.