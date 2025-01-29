Словаччина викликала українського посла через критику премʼєра Фіцо
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана через критику українською владою словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.
Про це повідомило словацьке видання Dennik N.
Як зазначає Dennik N, МЗС Словаччини висловило Кастрану «рішучий протест» проти заяв української сторони та назвало їх «втручанням у внутрішні справи країни». Водночас там не уточнили, що саме мають на увазі.
У січні 2025 року Україна зупинила транзит російського газу своєю територією. Після цього премʼєр Словаччини Роберт Фіцо погрожував скасувати допомогу українцям у Словаччині й не постачати Україні електроенергію. А ще називав президента Зеленського «шантажистом» і «жебраком», мовляв, той «випрошує в Європи гроші».
У відповідь Зеленський сказав, що Фіцо займається «піаром та брехнею», а ще звинуватив його у звʼязках із Москвою.
Фіцо називав Зеленського «ворогом Словаччина». Він казав, що Україна нібито причетна до масштабної кібератаки на медичну страхову компанію General Health Insurance. Також Фіцо казав, що у Словаччині діє «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні. І додав, що їхню діяльність «фінансують Сполучені Штати Америки».
- Усі словацькі опозиційні партії 14 січня обʼєдналися і сказали, що спробують відправити у відставку прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Вони вважають, що Фіцо відмовився від управління країною і натомість іде на поклон до диктаторів.
- Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві 22 грудня 2024 року, щоб обговорити рішення Києва зупинити транзит газу РФ своєю територією з 1 січня. За даними Reuters, Путін пообіцяв Фіцо постачати газ до Словаччини альтернативним шляхом. Після візиту до Росії словацький премʼєр вирушив у відпустку до Вʼєтнаму. Медіа писали, що він відпочивав у люксовому готелі Capella Hanoi, доба проживання в якому коштує понад €6 тисяч.