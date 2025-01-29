Словаччина викликала українського посла через критику премʼєра Фіцо

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Міністерство закордонних справ Словаччини викликало українського посла Мирослава Кастрана через критику українською владою словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомило словацьке видання Dennik N.

Як зазначає Dennik N, МЗС Словаччини висловило Кастрану «рішучий протест» проти заяв української сторони та назвало їх «втручанням у внутрішні справи країни». Водночас там не уточнили, що саме мають на увазі.

У січні 2025 року Україна зупинила транзит російського газу своєю територією. Після цього премʼєр Словаччини Роберт Фіцо погрожував скасувати допомогу українцям у Словаччині й не постачати Україні електроенергію. А ще називав президента Зеленського «шантажистом» і «жебраком», мовляв, той «випрошує в Європи гроші».

У відповідь Зеленський сказав, що Фіцо займається «піаром та брехнею», а ще звинуватив його у звʼязках із Москвою.

Фіцо називав Зеленського «ворогом Словаччина». Він казав, що Україна нібито причетна до масштабної кібератаки на медичну страхову компанію General Health Insurance. Також Фіцо казав, що у Словаччині діє «група експертів», які нібито брали участь у протестах у Грузії та Революції гідності в Україні. І додав, що їхню діяльність «фінансують Сполучені Штати Америки».