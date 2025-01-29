Демократи в Сенаті заблокували проєкт закону про санкції проти МКС
- Автор:
- Оля Березюк
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Ben Schumin / Flickr
Демократи в Сенаті США заблокували проєкт закону, який може запровадити санкції проти МКС.
Про це повідомили «Голос Америки» та CNN.
Документ застряг у процедурному процесі, не набравши необхідних 60 голосів для розгляду по суті.
Серед демократів документ підтримав лише сенатор Джон Феттерман із Пенсільванії. Підсумковий рахунок — 54 за і 45 проти.
Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер виступив за кілька хвилин до голосування і сказав, що законопроєкт був «погано складений і дуже проблемний», і поскаржився, що республіканці відмовилися внести скромні зміни в законопроєкт, щоб заручитися підтримкою демократів.
Пізніше Шумер зазначив, що однією з причин блокування документа стало те, що він міг зашкодити розслідуванню справ про російські злочини в Україні.
«Ми дбаємо про Україну, ми дбаємо наші чотири свободи та багато інших речей, яким цей законопроєкт зашкодив би», — зазначив він.
Що за законопроєкт
Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни — члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).
Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.
У червні 2024 року за цей законопроєкт проголосувала Палата представників, а у вересні його передали в Сенат. Тож якщо за нього проголосують, накласти санкції своїм виконавчим рішенням може президент США особисто.
Законопроєкт подали в Сенат через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.
- Міжнародний кримінальний суд — єдиний у світі, що має право та юрисдикцію переслідувати голів держав за найтяжчі злочини: геноцид, агресивну війну, злочини проти людяності, порушення гуманітарного права. Хоч це і незалежний постійний суд, але насправді він не може діяти відокремлено від інтересів різних держав, зокрема США, які навіть не є членом цього суду.
- Влада США не вперше тисне на МКС. Так, 2019 року США вводили санкції щодо МКС за розслідування ситуації в Афганістані. За словами слідчих, американські військові та члени ЦРУ, ймовірно, скоїли воєнні злочини, коли катували затриманих у країні. Тоді адміністрація Трампа ввела проти суду санкції, які вже у 2021-му скасував новий президент Джо Байден.