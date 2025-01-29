Австралієць, який нібито загинув у російському полоні, може бути живим. Австралія це перевіряє

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Австралієць Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито загинув у російському полоні, може бути живим. Імовірно, він досі в полоні РФ.

Про це заявив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Росія передала інформацію про Дженкінса через Міністерство закордонних справ Австралії. За словами російського посла, полонений австралієць зараз під вартою на території Росії, однак стан його здоровʼя нормальний.

«Я не хочу підтверджувати, що це так, але, звичайно, це заява російської влади нашому департаменту», — сказав Албанезе. Австралійський уряд шукає підтвердження інформації від росіян.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг сказала, що Росії дали зрозуміти, що вона зобовʼязана поводитися з Дженкінсом гуманно — відповідно до міжнародного гуманітарного права. Якщо ж він не отримає належного захисту, відповідь Австралії буде «однозначною». Вона закликає Росію звільнити Дженкінса.

Що передувало

Оскар Дженкінс сдужив у 402 окремому стрілецькому батальйоні, який входить до складу 66 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року.

Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його імʼя внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У грудні 2024 року російські військові пропагандисти опублікували відео, на якому допитують та бʼють начебто Дженкінса.

У січні австралійський телеканал ABC і філія CNN Seven News із посиланням на неназвані джерела в Україні повідомили, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ. Згодом проєкт «Слідство.Інфо» верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирічної давнини з Нагірного Карабаху.