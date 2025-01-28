Резиденти «Дія.City» у 2024 році сплатили понад 18 млрд грн податків — це рекорд за три роки

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Резиденти «Дія.City» за 2024 рік сплатили в держбюджет понад 18 млрд грн податків.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це рекордна сума за три роки. Міністр додав, що податки від резидентів ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

Федоров підкреслив, що до «Дія.City» долучилося вже 1 522 резиденти.

Детальніше про «Дія.City»

«Дія.City» — це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. Його мета — створити в Україні найпотужніший у Центральній та Східній Європі IT-хаб.

Основні засади «Дія.City» — це добровільний вступ, свобода діяльності (усі резиденти можуть самостійно обирати форми співпраці з третіми особами), невтручання держави та презумпція правомірності діяльності резидентів, стабільність (спеціальний режим запроваджується щонайменше на 25 років), екстериторіальність — режим діє по всій країни.

Головні умови режиму «Дія.City»: