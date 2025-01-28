Китайський чатбот DeepSeek зупинив реєстрацію нових користувачів через масштабну кібератаку

Новини

Китайський стартап DeepSeek тимчасово зупинив реєстрацію нових користувачів через масштабну кібератаку.

Про це йдеться на сайті чатбота.

Про проблеми з чатботом вперше повідомили ввечері 27 січня — того дня він обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store.

Компанія заявила, що зазнала «масштабних зловмисних атак» на свої сервіси, які порушили можливість користувачів реєструватися на сайті. Уже зареєстровані користувачі сервісу можуть користуватися ним у звичайному режимі.

Ввечері 28 січня у компанії повідомили, що виявили проблему і вже впровадили необхідні виправлення, аби її усунути. Однак все ще під час спроби зареєструватись у чатботі вибиває помилку.

Що таке DeepSeek

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, втім, заперечують таку інформацію.

Застосунок з’явився в час, коли Вашингтон обмежує продаж Пекіну передових чипів, які забезпечують штучний інтелект. Щоб продовжувати роботу без імпортних компонентів, китайські розробники ділилися один з одним своїми напрацюваннями та експериментували.

Вони створили моделі ШІ, які вимагають набагато менше обчислювальної потужності, ніж раніше. Відповідно, вони набагато дешевші — це може докорінно змінити галузь.

На початку січня DeepSeek похвалилася продуктивністю на рівні з продуктами OpenAI, коли застосунок використовують для розв’язування математичних задач, написання коду тощо.

Популярність розробки вже вплинула на ринки: вартість акцій ASML, голландського виробника мікросхем, впала більш як на 10%, водночас акції Siemens Energy, виробника обладнання, пов’язаного з ШІ, впали на 21%.

Також на 16% — до $118,26 — впали акції компанії Nvidia. Ще в червні минулого року вона була найдорожчою компанією у світі.