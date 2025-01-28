З Мінʼюсту США звільняють юристів, які працювали над кримінальними справами Трампа

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Адміністрація президента США Дональда Трампа звільнила понад десять юристів Міністерства юстиції, які працювали над двома кримінальними справами проти нього.

Про це передає CBS News.

Юристів звільнили тоді, коли виконувач обовʼязків генерального прокурора Джеймс МакГенрі вирішив, що на них не можна покластися з виконанням завдань президента через їхню роль у судовому переслідуванні Трампа.

Звільнені юристи були частиною команди колишнього спеціального прокурора Джека Сміта і розслідували ймовірну неправомірну поведінку Трампа із секретними документами та його ймовірну спробу скасувати свою поразку на виборах 2020 року.

Джека Сміта призначили спеціальним радником у 2022 році, щоб той спостерігав за двома справами Міністерства юстиції проти Дональда Трампа. Останній обіцяв звільнити його «за дві секунди» після вступу на посаду, але Сміт пішов у відставку до інавгурації.

В обох справах Трампу висунули кримінальні звинувачення, у яких президент США не визнавав себе винним. Справи закрили після його перемоги на виборах у листопаді.

Звільнення відбулося після перестановок у керівництві Мін’юсту, зокрема серед посадовців із досвідом у нацбезпеці та боротьбі з корупцією. У понеділок, 27 січня, начальник відділу громадської доброчесності подав у відставку.

Трамп та його команда звинуватили Мінʼюст у політично мотивованих справах проти нього і республіканців. У своїй кампанії він пообіцяв реформувати департамент, назвавши його «зброєю» проти себе.