Зеленському імпонує тактика Трампа стосовно закінчення війни в Україні

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що у президента США Дональда Трампа є тактика завершення війни — і вона йому імпонує.

Про це Зеленський заявив в інтервʼю для італійської газети Il Foglio.

Зеленський переконаний, що Трамп справді прагне завершити війну. Водночас він зазначив, що не має уявлення про деталі плану президента США і припустив, що Трамп також може ще не знати всіх нюансів.

«Там є сигнал сильної людини. Він не робить пострілів у повітря, які про щось попереджають. Він одразу дає прямий меседж», — заявив Зеленський про Трампа.

На його думку, лідер РФ Володимир Путін не прагне закінчення війни, а Росія «розуміє лише мову сили».

«Трамп розуміє усі ці виклики і просто каже, що треба закінчувати війну, бо буде гірше. Він говорить “гірше” з посилом у російський бік. Це така тактика. Мені вона на сьогодні імпонує», — сказав президент.

Під час минулих зустрічей із Трампом Зеленський обговорював Будапештський меморандум, НАТО і членство України в Альянсі, гарантії безпеки. На них Зеленський відчував, що Трамп хоче закінчити війну й може це зробити завдяки твердим рішенням та санкціям.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну між Росією та Україною «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal пише, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україна відстоюватиме цілісність та не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що за президентства Дональда Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.