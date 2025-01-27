Британія та Канада ввели нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальшовані вибори

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Велика Британія разом з Канадою ввели санкції проти шістьох людей і трьох організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили:

Ігор Карпенко — голова Центральної виборчої комісії Білорусі;

Віктор Дубровка — начальник білоруської виправної установи «Виправна колонія № 11», місто Волковиськ;

Павло Казаков — начальник білоруської виправної установи «Вʼязниця № 1», місто Гродно;

Андрій Цедрик — начальник слідчого ізолятора № 1, місто Мінськ;

Андрій Ананенко — начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

Михайло Бедункевич — заступник начальника Головного управління з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Також країни ввели санкції проти трьох субʼєктів оборонного сектора країни:

ВАТ «АЛЕВКУРП» — компанія, повʼязана з урядом Білорусі, яка спеціалізується на дослідженні, розробленні й виробництві радіолокаційних систем і систем управління зброєю;

завод «Легмаш» — білоруська компанія, яка виробляє боєприпаси для білоруського оборонного сектора;

КБ «Безпілотні вертольоти» — білоруський розробник і виробник безпілотних літальних апаратів.

«Вибори» в Білорусі

Голосування пройшло 26 січня. За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка нібито проголосували 87,6% виборців. У МЗС України заявили, що Білорусь не має базових умов для проведення прозорих і чесних виборів, тому Київ не визнаватиме Лукашенка президентом.

Білорусь відмовилась від спостерігачів ОБСЄ, що є порушенням зобовʼязань країни, а також вирішила не відкривати за кордоном виборчі дільниці для голосування нібито через те, що там не буде «належних заходів безпеки», які створювали раніше.