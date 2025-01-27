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Британія та Канада ввели нові санкції проти Білорусі у відповідь на сфальшовані вибори

Автор:
Оля Березюк
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Велика Британія разом з Канадою ввели санкції проти шістьох людей і трьох організацій у відповідь на фальсифікацію президентських виборів у Білорусі.

Про це йдеться на сайті уряду Британії.

Під обмеження потрапили:

Також країни ввели санкції проти трьох субʼєктів оборонного сектора країни:

«Вибори» в Білорусі

Голосування пройшло 26 січня. За даними ЦВК, за Олександра Лукашенка нібито проголосували 87,6% виборців. У МЗС України заявили, що Білорусь не має базових умов для проведення прозорих і чесних виборів, тому Київ не визнаватиме Лукашенка президентом.

Білорусь відмовилась від спостерігачів ОБСЄ, що є порушенням зобовʼязань країни, а також вирішила не відкривати за кордоном виборчі дільниці для голосування нібито через те, що там не буде «належних заходів безпеки», які створювали раніше.