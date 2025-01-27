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Близько 20% рекрутів до Сил оборони становлять жінки. Які спеціальності вони обирають

Автор:
Оля Березюк
Дата:

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких — жінки.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. В центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно. Деталі та адреси центрів — тут.