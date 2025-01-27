Близько 20% рекрутів до Сил оборони становлять жінки. Які спеціальності вони обирають

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З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких — жінки.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Найвищий відсоток кандидаток до Сил оборони України зафіксовано в таких областях:

Чернівецька — 46%;

Хмельницька — 42%;

Тернопільська — 38%;

Рівненська — 33%;

Чернігівська — 31%;

Одеська — 29%;

Сумська — 27%.

В онлайн-центрі рекрутингу, який працює по всій Україні, цей показник становить 37%.

Розподіл за групами військових спеціальностей серед жінок, які долучилися до Сил оборони через центри рекрутингу української армії станом на 25 січня 2025 року:

штабні посади — 24%;

бойові медики, медсестри, лікарі — 22%;

спеціальності, повʼязані з БпЛА — 13%;

кухарі — 12%;

стрілецькі спеціальності — 6%;

звʼязок та кібербезпека — 6%;

психологи — 3%.

Наразі в Україні функціонує 48 центрів рекрутингу української армії. В центрах не роздають повісток, а всі консультації проводяться конфіденційно. Деталі та адреси центрів — тут.