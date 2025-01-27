Китайський чатбот з ШІ DeepSeek випередив за популярністю ChatGPT

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Китайський застосунок зі вбудованим штучним інтелектом DeepSeek обійшов ChatGPT і став найбільш популярним безплатним застосунком в App Store.

Про це повідомляє BBC.

Як пише видання, такий високий попит «кинув виклик» переконанню, що США — безперечний лідер у сфері ШІ. Тож виникає запитання про масштаб інвестицій, які планують американські компанії.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, втім, заперечують таку інформацію.

Застосунок з’явився в час, коли Вашингтон обмежує продаж Пекіну передових чипів, які забезпечують штучний інтелект. Щоб продовжувати роботу без імпортних компонентів, китайські розробники ділилися один з одним своїми напрацюваннями та експериментували.

Вони створили моделі ШІ, які вимагають набагато менше обчислювальної потужності, ніж раніше. Відповідно, вони набагато дешевші — це може докорінно змінити галузь.

На початку січня DeepSeek похвалилася продуктивністю на рівні з продуктами OpenAI, коли застосунок використовують для розв’язування математичних задач, написання коду тощо.

Популярність розробки вже вплинула на ринки: вартість акцій ASML, голландського виробника мікросхем, впала більш як на 10%, водночас акції Siemens Energy, виробника обладнання, пов’язаного з ШІ, впали на 21%.

Сінгапурський радник з питань технологічного капіталу Вей-Серн Лінг сказав BBC, що це «потенційно може підірвати інвестиційну привабливість всього ланцюжка поставок ШІ».

Натомість банківський гігант з Волл-стріт Citi заявив, що хоча DeepSeek кидає виклик домінантним позиціям американських компаній, проблеми, з якими стикаються фірми КНР, перешкоджають їхньому розвитку.