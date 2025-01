З музиканта Меріліна Менсона зняли звинувачення в сексуальному насильстві

Новини

Mark Horton / Contributor

З музиканта Меріліна Менсона зняли звинувачення в сексуальному і домашньому насильстві, яке розслідували кілька років. Усе через те, що сплив термін давності справи.

Про це повідомляє Euronews.

У пʼятницю, 24 січня, окружний прокурор округу Лос-Анджелес Натан Хохман сказав, що звинувачення занадто старі, а доказів недостатньо, щоб звинуватити 56-річного артиста.

Адвокат музиканта сказав, що «прокурор зробив висновок про те, що ми знали й висловлювали з самого початку — Брайан Уорнер невинний».

«Ми визнаємо й аплодуємо мужності та стійкості жінок, які виступили, щоб зробити звіти та поділитися своїм досвідом, і ми дякуємо їм за співпрацю та терпіння з розслідуванням», — наголосив прокурор.

Що передувало

У лютому 2021 року понад десять жінок свідчили про насильницьку поведінку шок-рокера Меріліна Менсона після того, як про історію нездорових стосунків розповіла його колишня наречена Еван Рейчел Вуд.

Серед них була Британська актриса Есме Бʼянко. У 2021 році вона подала позов, стверджуючи, що у 2009 році стала жертвою сексуального насилля під час зйомок кліпу “I Want to Kill You Like They Do in the Movies”. Після зйомок у них завʼязалися стосунки.

Актриса стверджувала, що співак повністю контролював її життя, бив і принижував. Вона втекла від нього після того, як одного разу він ганявся за нею із сокирою. Згодом жінка відкликала позов.

Звукозаписна компанія Loma Vista Recordings в односторонньому порядку розірвала контракт з Менсоном після публічних звинувачень у насильстві.

У лютому 2021 року поліція штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт Менсона. Він добровільно здався поліції.