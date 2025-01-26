Трамп запропонував палестинцям покинути Газу, щоб «зачистити» територію

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Президент США Дональд Трамп запропонував палестинцям відправитися до інших арабських країн, щоб дати змогу «зачистити» сектор Гази.

Про це повідомляє The Guardian.

На думку Трампа, серед таких країн можуть бути Йорданія, яка вже прийняла понад 2,7 мільйона палестинських біженців, і Єгипет.

«Я б вважав за краще співпрацювати з деякими арабськими країнами й будувати житло в іншому місці, де вони [мешканці Гази] могли б жити в мирі. Ми просто зачистимо все це і скажемо: «Знаєте, все скінчено», — сказав Трамп у розмові з журналістами.

Як пише The Guardian, є мало ознак того, що жителі регіону масово виїжджатимуть, якщо перемирʼя буде тривати. Водночас їхнє примусове переміщення — воєнний злочин. Юристи й активісти вже назвали ідею Трампа небезпечною, незаконною і нездійсненною.

«Ми свідки надзвичайно небезпечного, але закономірного продовження дегуманізації та закликів до геноциду, які ми чули від найбільш екстремістських голосів в Ізраїлі», — каже викладач міжнародного права і радник Міжнародного кримінального суду Омер Шац.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску Рафах з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.