ХАМАС звільнить ще чотирьох ізраїльських заручниць

Новини

Ізраїль підтвердив імена чотирьох ізраїльських заручниць, яких ХАМАС планує звільнити в суботу, 25 січня, у межах другого обміну, як того вимагає угода про перемирʼя.

Про це передає The Times of Israel.

ХАМАС поіменно назвав, кого звільнить — Лірі Албаг (19 років), Даніелла Гілбоа (20 років), Каріна Арʼєв (20 років), і Наама Леві (20 років). Усі вони — військовослужбовиці.

The Times of Israel

Загалом бойовики ХАМАС викрали сімох жінок-солдатів із підрозділу спостереження ЦАХАЛ на армійській базі Нахаль-Оз 7 жовтня 2023 року. Одну з них вдалося врятувати, а тіло ще однієї знайшли після того, як її вбили в полоні. Тобто до списку ХАМАС про звільнених заручників не ввійшла тільки 21-річна Агам Бергер.

Ізраїль очікує, що ХАМАС також передасть інформацію про статус 26 заручників, які залишилися в списку, щоб дізнатися, хто досі живий. Після запланованого на суботу звільнення заручників Ізраїль збирається звільнити ще одну партію палестинських увʼязнених. Угода передбачає, що за кожну з військовослужбовиць Ізраїль звільнить 50 палестинських увʼязнених, 30 з яких мають бути засуджені терористи, які відбувають довічне увʼязнення.

У секторі Гази залишається 91 заручник із 251, викрадених ХАМАС 7 жовтня, зокрема тіла щонайменше 34 загиблих.

Угода про припинення вогню в Газі

Увечері 15 січня Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

Спершу угода про припинення вогню мала набути чинності 19 січня, проте Ізраїль продовжував атакувати сектор Гази, бо ХАМАС вчасно не надав списку заручників, яких мали звільнити сьогодні, і тим самим порушував умови угоди.

Проте пізніше ХАМАС усе ж надав перелік трьох заручників, яких звільнять сьогодні, Ізраїль це підтвердив, і угода почала діяти о 11:15 за місцевим часом.

Медіа пишуть, що на першому етапі ЦАХАЛ відійде в межах 700 м у секторі Гази, Ізраїль звільнить приблизно 2 000 палестинців, а ХАМАС — 33 ізраїльських полонених. Ізраїль дозволить пораненим у Газі пересуватися територією, щоб отримати медичну допомогу, і відкриє пункт пропуску «Рафах» з Єгиптом. Військові ЦАХАЛ почнуть відступати від Філадельфійського коридору.