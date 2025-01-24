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У Києві змінять голів районних адміністрацій — незабаром призначать нових керівників.

Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя», — пояснив Ткаченко.

Голова КМВА зазначив, що Київ володіє найбільшим бюджетом і ресурсами у країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.